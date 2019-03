Grote zwerfvuilactie in Affligem: 120 vrijwilligers halen blikjes en flesjes uit straatbeeld WDS

24 maart 2019

09u50 0 Affligem Meer dan 120 vrijwilligers boden zich zaterdagochtend aan om mee te helpen met de jaarlijkse zwerfvuilactie van de Affligemse milieuraad.

De deelnemers stapten alle straten af om, gewapend met een grijpertje, honderden blikjes, flesjes en ander zwerfvuil op te ruimen. “Een enorm succes”, meldt schepen van Milieu Hans Cornand (Open VLD). “Sluikstorten is een probleem in onze regio. Onze milieudienst krijgt elke week mails van inwoners die een sluikstort hebben vastgesteld. Onze gemeentediensten moeten dus wekelijks op pad om dat afval op te halen.”

Onlangs werd in een zijberm zelfs een lading meubilair aangetroffen. “Je kan het soms bijna niet geloven. Onlangs heeft een vrachtwagen bijvoorbeeld een lading tuinafval in een bos gelost. Of men laat een berg autobanden in een veld achter.”

Alle vrijwilligers werden na de opruimactie getrakteerd op een kleine receptie in het gemeentelijk centrum Bellekouter. De gemeente wil de actie ook in de toekomst voortzetten en er ook de scholen bij betrekken.