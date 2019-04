Grot van Teralfene krijgt nieuwe beelden uit Lourdes: “Een Maria zonder handen, dat kan toch niet” Inwoners vertrekken woensdag met bus naar bedevaartsoord Wim De Smet

05 april 2019

12u00 3 Affligem Meer dan 50 inwoners van Teralfene vertrekken woensdag naar Lourdes om er twee nieuwe Mariabeelden te kopen voor de bekende Grot van Onze Lieve Vrouw. “Net zoals vroeger is dit een echte bedevaart, maar we gaan ook veel plezier maken.”

De Grot van Onze Lieve Vrouw is een kleine replica van de echte Lourdesgrot en werd gebouwd in 1885 door landbouwer Frans Temmerman. De man bouwde de grot als dank voor de genezing van zijn doodzieke moeder Rosalie. Na de dood van Frans Temmerman werd het beheer van de grot en de vijftien kapelletjes voor de Heilige Rozenkrans overgenomen door de vzw Vrienden van de Grot. De vereniging nam vorig jaar een nieuwe doorstart met een verjongd bestuur. “Een restauratie van de grot drong zich op en we zijn toen gestart met het opknappen van de kapelletjes”, vertelt secretaris Erwin Vanmol. “Intussen zijn ook de Mariabeelden in de grot zelf aan vervanging toe. Het beeld dat buiten aan de grot staat, is eigenlijk te klein voor de nis waar ze in geplaatst wordt. Het oorspronkelijke beeld werd enkele jaren geleden al door vandalen vernield. En de Maria die binnen staat, heeft geen handen meer. Dat kan echt niet meer. Het gaat om beelden die ooit aan de grot geschonken werden, maar die nu echt tot op de draad versleten zijn.”

De Vrienden van de Grot leggen nu een bus in en trekken met zijn allen naar Lourdes. De opdracht: twee mooie Mariabeelden kopen. “We hadden die beelden evengoed in ons land ergens kunnen kopen, maar zo’n bedevaart naar Lourdes is toch wel iets speciaals. We willen geen half werk afleveren (lacht). Het Mariabeeld in onze grot, dat moet gewoon uit Lourdes komen. Bovendien is het ook een evocatie van de vroegere Lourdes-reizen die vanuit elk dorp georganiseerd werden.”

Voor de aankoop van de beelden kan de vzw rekenen op twee sponsors. Zowel de plaatselijke Femma-afdeling (de vroegere KAV) als tuinaannemer Marc Geeraerts beloofden mee te investeren. “We vermoeden dat een mooi beeld al snel 500 tot 600 euro kan kosten”, weet Erwin Vanmol. “Het grootste deel van dat bedrag proberen we via sponsoring te verwerven. Maar onze grot genereert ook zelf inkomsten. Onze kaarsjes worden verkocht aan 5 euro per stuk. Soms staan hier wel 30 kaarsen te branden. Zeker nu, tijdens een examenperiode, zien we dat veel mensen hier eens langs komen en een kaarsje aansteken.”

De Vrienden van de Grot trekken ook veel jonge mensen aan. “We merken dat ook het jongere publiek interesse heeft in ons verhaal. Het kerkbezoek neemt af maar volksdevotie neemt volgens ons toe. Iedereen kent wel iemand die een kaarsje doet branden als hen een moeilijk moment wacht.”