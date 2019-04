Geur rond wagen verraadt cannabisgebruiker: man in het bezit van 3,5 gram wiet Tom Vierendeels

19u37 0 Affligem Een patrouille van de politiezone TARL heeft een man betrapt die cannabis aan het roken was in zijn wagen. Hij bleek in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid en kreeg een minnelijke schikking van 150 euro opgelegd.

De wagen van de verdachte trok afgelopen zaterdag in de Bellestraat de aandacht van de patrouille omdat er een cannabisgeur in de direct omgeving van het voertuig werd waargenomen. Er werd een controle uitgevoerd en de man bleek in het bezit te zijn van 3,5 gram cannabis. Hij werd meegenomen naar het commissariaat voor de verdere afhandeling en er werd uiteindelijk een minnelijke schikking van 150 euro opgelegd.

Zo’n minnelijke schikking voor drugsbezit kan enkel opgelegd worden wanneer het om een gebruikershoeveelheid gaat. Bovendien mogen er geen aanwijzingen zijn dat de verdachte drugs verkoopt en mag de betrokkene daarvoor tijdens de afgelopen twee jaar niet gekend zijn volgens de politionele databanken. Wie niet instemt met de minnelijke schikking wordt vervolgens door het parket gedagvaard voor de correctionele rechtbank.