Geparkeerde vrachtwagen verliest giftig product 28 mei 2018

02u41 0 Affligem Een lekkende tankwagen heeft gisterochtend paniek veroorzaakt in de Domentveldstraat in Essene.

Het was een wandelaar die rond 10 uur merkte dat er vloeistof lekte uit een geparkeerde vrachtwagen. Aangezien de tank een gevaarlijke stof bevatte, alarmeerde de man meteen de hulpdiensten. De politie sloot de buurt hermetisch af en omwonenden kregen de raad om deuren en ramen gesloten te houden. "We stelden meteen vast dat er een lek in de tank zat", zegt brandweerwoordvoerder Alain Habils. "In de tank zat een kwik-derivaat. Dat is een gevaarlijk goedje dat je niet mag inademen. We hebben meteen een perimeter ingesteld, ook al was het gevaar niet zo groot."





Geen evacuatie

Op de plaats waar de tankwagen geparkeerd stond, is weinig bewoning. "Dat was ook de reden waarom er geen evacuatie nodig was", vervolgt Habils. "Omdat het buiten vrij warm was, verdampte het product ook sneller. Omdat het om een giftig goedje ging, hebben we gewerkt met speciale gaspakken."





De parkerende vrachtwagens in de landelijke Domentveldstraat veroorzaken al enkele jaren ergernis bij de buurtbewoners. Zij vroegen aan het gemeentebestuur al om maatregelen. (WDS)