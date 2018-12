Gemeentehuis kleurt oranje WDS

03 december 2018

Het gemeentehuis in Affligem wordt iedere avond en nacht verlicht in fel oranje. Het gemeentebestuur toont op die manier haar deelname aan het project ‘Orange the World’, een wereldwijde oproep om geweld tegen vrouwen te stoppen. Nog tot 10 december kleuren de gemeentelijke gebouwen op de Bellekouter daarom oranje. Omdat het gemeentehuis zich vlak naast de E40 bevindt, is de oranje verlichting ook vlot te bewonderen vanaf de autosnelweg.