Gemeente verkoopt opnieuw kippen voor Affligemse gezinnen en scholen Tom Vierendeels

10 april 2019

15u46 0 Affligem De gemeente Affligem verkoopt in samenwerking met de milieuraad voor de derde keer legkippen. Zowel gezinnen als scholen uit de gemeente kunnen een aantal kippen kopen. De dieren hebben tal van voordelen.

Op zaterdag 15 juni kan iedereen tussen 8 en 11 uur terecht in de Bellekouterhal om zijn of haar kippen af te halen. Op voorhand reserveren is wel nodig. Elk Affligems gezin kan twee of drie legkippen van een lokaal ras tegen vijf euro per kip. Scholen uit de gemeente kunnen aan dezelfde prijs tot negen kippen aankopen.

De kippen helpen helpen het keuken- en tuinafval in de restafvalzak of GFT-container reduceren. Ook zaken die niet in het compostvat thuishoren zoals gekookte etensresten zijn een lekkernij voor de kippen. In ruil leveren de kippen kakelverse eitjes aan de eigenaars en helpen ze het gazon kort te houden. Tot slot doen ze zich ook tegoed aan slakken en schadelijke insecten uit de tuin.

Het bestellen van de kippen kan tot en met 30 april door een mailtje te sturen naar milieu@affligem.be of via het invulformulier op de website van de gemeente. Naam, adres, e-mail, telefoonnummer en keuze voor het aantal kippen zijn belangrijke informatie. Nadien ontvang je een factuur en pas na betaling is de bestelling definitief geregistreerd. Er worden geschikte dozen voorzien voor het vervoer van de kippen.