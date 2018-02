Gemeente richt mobiliteitsraad op 07 februari 2018

02u44 0 Affligem Na groen licht van de gemeenteraad krijgt Affligem een mobiliteitsraad.

"Verkeer is in onze gemeente een hot item, maar het ontbrak ons nog aan een aparte adviesraad", meldt mobiliteitsschepen Guy Uyttersprot (N-VA). "Vragen op vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit werden altijd besproken op het gemeentelijk veiligheidsoverleg. Daarnaast is verkeer een veelbesproken item in quasi alle adviesraden. Daarom is het zinvol om alle verkeersgebonden onderwerpen te bundelen in een nieuwe adviesraad."





In deze raad zullen leden van het schepencollege, ambtenaren van de technische dienst en de lokale politiezone zetelen, maar ook vertegenwoordigers van de scholen en andere adviesraden zoals de Gecoro. (WDS)