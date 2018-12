Gemeente koopt leegstaand huis in Fosselstraat Wim De Smet

13 december 2018

15u20 1 Affligem De gemeenteraad in Affligem zet dinsdag het licht op groen voor de aankoop van en oude, leegstaande woning in de Fosselstraat. Kostprijs: 180.000 euro.

Het leegstaande huis bevindt zich vooraan in de Fosselstraat, naast café Onder De Toren. De gemeente verwierf eerder ook al de woning en de grond aan de andere zijde van het cafeetje. “Het gaat om een proactieve aankoop”, zegt burgemeester Walter De Donder (CD&V). “We maken in de toekomst werk van een herinrichting van het dorpscentrum in Hekelgem. Omdat het er voor fietsers nu al zo smal is, kunnen we niet anders dan extra gronden verwerven in het centrum.”

De gemeente heeft nog niet meteen plannen voor de woning. “We gaan nog onderzoeken hoe we dat perceel kwalitatief kunnen gebruiken”, luidt het. “Eerder kochten we ook al het perceel op de hoek van de Kruisweg en de Kasteelstraat. En het hoekperceel aan de Kouterweg is ook al in ons bezit. Die gronden geven ons extra mogelijkheden bij de herinrichting.”

Café Onder De Toren komt door de aankoop wel op een eilandje te liggen. “Het café is eigendom van Brouwerij Haacht en daar is men nog niet van plan om hun eigendom te verkopen”, weet De Donder. “Maar we kunnen met de brouwerij wel overleggen hoe we eventueel een doorgang kunnen creëren via de tuin van het café. Op die manier zouden fietsers en voetgangers het drukke kruispuntje van de Fosselstraat en de Kerkstraat kunnen omzeilen.”