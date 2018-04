Gemeente investeert in nieuwe voetpaden 10 april 2018

02u27 0 Affligem Het gemeentebestuur investeert dit jaar 300.192 euro in de vernieuwing van voetpaden.

Er zullen onder meer nieuwe voetpaden aangelegd worden in de Bleregemstraat in Hekelgem, de Klapstraat in Teralfene en het Zegershof in Hekelgem. Ook in de woonwijk Bocht in Essene worden de voetpaden vernieuwd. "In de Klapstraat wordt een voetpad in klinkers aangelegd", zegt schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot (N-VA). "En in het Zegershof gaat het om maar liefst 947 vierkante meter aan nieuwe voetpaden. De betondallen worden vervangen door klinkers en er worden ook nieuwe kolken geplaatst." (WDS)