Gemeente huldigt laureaten kerstboomactie 31 januari 2018

De werkgroep Lokale Economie Affligem heeft zopas de laureaten van de jaarlijkse kerstboomactie gehuldigd. De origineelste kerstboom, en dan vooral het kerststalletje, was dit jaar te vinden bij Auto's Serge op de Brusselbaan in Hekelgem. De zaakvoerder had een kersttafereeltje gebouwd in de bagageruimte van een auto. De mooiste kerstboom was dan weer terug te vinden bij Auctor Graphics in Essene. Kruidenier Bosteels en pers- en broodhuis De Toren uit Teralfene kregen een ereplaats. Schepen van Middenstand Belinda Everaert (N-VA) feliciteerde de deelnemers.





(WDS)