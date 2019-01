Gehuldigde Dokter Tistaertvrienden kijken naar de toekomst Stefan Van de Weyer

24 januari 2019

09u14 0 Affligem Op de algemene jaarvergadering van Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant kreeg wielerclub de Dokter Tistaertvrienden Affligem een trofee. Deze hadden ze verdiend omdat ze met succes een provinciaal kampioenschap voor de aspiranten op de piste organiseerden.

Schatbewaarder Bart Bieseman (centraal) en ondervoorzitter Victor De Raes (rechts) kwamen onlangs in de bondsgebouwen in Heverlee hun prijs in ontvangst nemen. De Tisten zitten echter niet stil. Binnenkort vieren ze de zeventigste verjaardag van de club en vooral de 100ste editie van de Grote Prijs van Affligem, ook gekend als de Paasprijs, die nu al jarenlang bekend staat als de oudste niet-professionele wielerwedstrijd van het land. Ook op de piste blijven ze actief.