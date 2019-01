Fuifganger morste bier over agent WHW

30 januari 2019

14u02 0 Affligem Een 25-jarige man uit Denderleeuw riskeert een werkstraf van 60 uur voor een incident op een nieuwjaarsfuif.

Vele feestvierders hadden op oudjaar verzameld in fuifzaal de Bellekouter waar een groot feest op het programma stond. De drank eiste jammer genoeg zijn tol en op de parking kwam het tot een ruzie. De twintiger haalde verhaal bij een kennis maar een agent wilde dit verhinderen en maande hem aan te kalmeren. “Hierop gooide beklaagde een pint in het gezicht van de agent”, aldus het parket, “ook gaf hij een stevige duw. Na zijn arrestatie stampte hij nog tegen de deur van de combi.” Tegen de politie verklaarde hij dat hij niet wist dat het om een agent ging. Vreemd, want de man was wel degelijk in uniform.

Dronken

De jongeman, die zichzelf verdedigde ter zitting, gaf toe dat die laatste verklaring ingegeven was door een teveel aan alcohol. “Ik kreeg een duw en in de draai is er toen inderdaad bier op die agent terechtgekomen. Dat was echter niet bewust op hem gemikt. Een duw herinner ik me niet. Verschillende omstaanders bevestigden ook dat ik die agent nooit geduwd heb. Daarna ben ik door vier agenten tegen de grond gewerkt. Dat vond ik echt overdreven”, trachtte hij zichzelf vrij te pleiten. Uitspraak op 26 februari.