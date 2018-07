Fuif is dood, leve de Open Skaj-quiz BEKENDSTE OPENLUCHTFUIF VAN AFFLIGEM HOUDT OP TE BESTAAN WIM DE SMET

25 juli 2018

02u43 0 Affligem Voor het eerst sinds 1985 zullen er in augustus geen beats weerklinken op de parking achter de parochiezaal. De Open Skaj-fuif van de KAJ, de grootste openluchtfuif van Affligem, wordt dit jaar vervangen door... een openluchtquiz. "De kosten werden te hoog", aldus de leden van de jeugdbeweging.

De openluchtfuif van de KAJ is een begrip in Essene en omstreken. De fuif maakte deel uit van de traditionele Vlaamse kermis die elk jaar in augustus wordt georganiseerd op de parking achter de parochiezaal. Vorig jaar lokte de fuif nog duizend bezoekers. Maar dit jaar wordt er niet meer gefuifd. "We hebben beslist om de Open Skaj-fuif af te blazen, omdat het ons een beetje te veel werd", zeggen Jonas Van Vaerenbergh en Dieter De Strijker van KAJ Essene. "Het organiseren van zo'n fuif, dat is ieder jaar van nul te beginnen. We moesten een toiletwagen aanvragen, een compleet security-team inhuren. En daarbovenop moesten we ook nog eens extra werkvolk zoeken, want aan de opbouw van het fuifterrein werkten we minstens twee dagen. Zonder fuif moeten we ook minder promotiemateriaal, zoals affiches en autostickers laten maken."





Oudste fuif

De KAJ-fuif was een van de oudste en bekendste fuiven in de streek. "We hebben intern lang gediscussieerd, net omdat onze fuif al zo lang bestaat", zegt Van Vaerenbergh. "De fuif is ouder dan onze leden. Voor ons was de openluchtfuif het hoogtepunt van ons werkjaar. Vroeger, in de jaren 80 en 90, vond het evenement een keer om de twee jaar plaats. Wij hebben dat destijds jaarlijks georganiseerd."





Het aantal fuiven is de laatste jaren fors gedaald. "Dat is ook niet zo verwonderlijk", merkt Dieter De Strijker op. "Een vechtpartij of vandalisme is nooit ver weg. Bovendien moet je als organisator ook over steeds meer vergunningen beschikken. Vroeger duurde onze fuif tot 6 of 7 uur 's ochtends. Nu worden we verplicht om om 4 uur af te sluiten. Dat betekent vaak dat je 300 bezoekers plots moet buiten krijgen, met alle problemen die er dan bijkomen."





De KAJ behoudt wel de traditionele Vlaamse kermis op zaterdag 11 en zondag 12 augustus. "Maar de fuif op zaterdagavond wordt vervangen door een toffe Open Skaj-quiz", luidt het. "Nadien is er nog een dj-set zodat er toch nog gedanst kan worden. Alle activiteiten van de Vlaamse kermis blijven overeind. De barbecue opent al vanaf de middag en nadien zijn er wedstrijden bakken heffen. Zelfs de zondagsmis heeft hier plaats en niet in de kerk. Het wordt allemaal een beetje minder fuif, en meer Vlaamse kermis."