Fietspad richting station steekt eindelijk grens over 08 maart 2018

02u31 0 Affligem Het fietspad in de Stationsstraat in Affligem, dat nu nog 'doodloopt' aan de grens met Ternat, zal doorgetrokken worden tot aan het station van Essene-Lombeek.

De Stationsstraat - in Ternat de Sluisvijverstraat - vormt de verbinding tussen Affligem en het station. Maar het fietspad, dat tien jaar geleden aangelegd werd door de gemeente Affligem, stopt abrupt op de grens met Ternat. "Het gaat om een verhoogd fietspad van 1,5 meter breed", zegt mobiliteitsschepen Guy Uyttersprot. "Onze gemeente wilde met de aanleg ervan de veiligheid van de fietsers verhogen. Maar die veiligheid is er niet zolang het fietspad niet doorgetrokken wordt tot aan het station."





Volgens burgemeester Luc Wachtelaer is de aanleg van het fietspad slechts een kwestie van tijd. "Dat fietspad staat op onze planning", klinkt het. "We krijgen tachtig procent van de factuur terugbetaald omdat het aansluit op een fietssnelweg die nog gerealiseerd moet worden." (WDS)