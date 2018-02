Fiets van 'onverwoestbare Coco' gestolen 03 februari 2018

03u20 0 Affligem Dorpsfiguur Claude Matelier (82), beter gekend als de 'onverwoestbare Coco', is de hem zo typerende fiets kwijt aan een stel dieven.

Coco is al bijna vijftig jaar lang vrijwilliger bij voetbalploeg Eendracht Hekelgem. Afgelopen donderdagavond was hij met enkele leden van de club iets gaan drinken in café Onder den Toren. "Ik ben daar rond middernacht gearriveerd", vertelt hij. "Ik heb mijn fiets tegen de muur gezet, maar toen ik rond 3 uur naar huis wilde vertrekken, bleek hij verdwenen te zijn. Ik dacht eerst nog dat het misschien een flauwe grap was en heb een rondje rond de kerk gelopen. Maar helaas. Iemand heeft me dan maar met de auto naar huis gebracht."





Coco zonder fiets, dat zou Coco niet zijn. "Ik heb vrijdag meteen een nieuwe fiets besteld, maandag wordt hij aan huis geleverd", klinkt het. "Mijn gestolen exemplaar zal intussen al lang ergens in een bestelwagen liggen, klaar voor de verkoop." Wie iets gezien heeft, kan contact opnemen met de politie via 053/65.00.65. (TVP)