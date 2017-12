Ex-doelman Oscar Everaert (60) overleden 02u25 1 Foto Mozkito Oscar Everaert. Affligem In het OLV-ziekenhuis in Aalst is zondagochtend Oscar Everaert (60), voormalig doelman van Racing Jet, overleden. Everaert speelde 77 wedstrijden in de hoogste voetbalklasse en was twee seizoenen ook ploegmaat van huidig Antwerp-trainer Laszlo Bölöni.

Oscart Everaert begon op zijn 14de te voetballen bij FC Eendracht Hekelgem waar hij vier jaar later als eerste doelman mocht aantreden. Na een heroïsche match tegen kampioen Wolvertem, werd hij opgemerkt door scouts van Racing Jet. Met Racing Jet maakte hij de opmars mee naar eerste klasse. Tot 1989 verdedigde hij het doel van de ploeg, waarna hij getransfereerd werd naar vierdeklasser Lyra.





Fietsen

Na het voetbal, stapte hij even gedreven op de fiets om honderden kilometers af te malen. Zondagochtend ging hij samen met zijn schoonzoon een rit maken, maar aan de Zeebergbrug in Aalst ging het mis en kreeg hij een hartstilstand. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren en brachten hem over naar het ziekenhuis. Daar overleed hij. "Het ergste wat ons kon overkomen", zegt zijn echtgenote Martine De Gols. "We waren al 42 jaar samen. Dit is niet te begrijpen. Hij was een winnaar in alles wat hij deed." De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag om 10 uur plaats in de parochiekerk Sint-Michiel van Hekelgem.





