Emotionele Guy Swinnen neemt afscheid van Willy Willy: “The Scabs zullen nooit meer hetzelfde zijn”

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM NIEUWS 9 Affligem In het crematorium van Aalst hebben 900 fans en sympathisanten afscheid genomen van topgitarist Willy Willy (59). De plechtigheid werd bijgewoond door een 900-tal vrienden en sympathisanten. Guy Swinnen bracht een muzikaal eerbetoon aan zijn goede vriend. Ook bekende vrienden als Jan Hautekiet spraken over de overleden gitarist van The Scabs. “Je was Rock ‘n Roll.”

Willy Willy, geboren als Willy Lambregt, was niet alleen een getalenteerde en gevierde rocker, hij was ook een warme, eenvoudige en zachte man die niemand onberoerd liet. Naast bekende topmuzikanten schoven vanmiddag dan ook veel gewone mensen aan voor zijn afscheidsceremonie. Buren, dorpsgenoten, fans, vrienden van weleer. Iedereen wilde er bij zijn om Willy Willy een laatste groet te brengen. Het crematorium van Aalst bleek al snel te klein.

“Have I already told you...”

Zijn echtgenote Michelle nam zelf niet het woord maar liet een tekst voorlezen die iedereen sprakeloos maakte. “Dank je, lieve schat. Ik heb er elke dag opnieuw van genoten. Een leven zonder jou aan mijn zijde zal ondraaglijk moeilijk worden, maar dat wist je, lieve schat. Je wist dat ik oneindig veel van je hield. En je wist dat het voor mij oh zo moeilijk zou worden. En zelfs daar heb je voor gezorgd. Je hebt aan Viviane, vrouw van je beste vriend Guy Swinnen gevraagd, om voor mij te zorgen als je er niet meer was. En dat doen ze. Vol overgave. Ze waren er toen je stierf. Omarmd door ons ben je gegaan. Je was niet alleen. En we bleven je zeggen hoe graag we jou zagen.”

“Ik ben zo trots op jou, lieve schat. Two hearts, one soul. Dat hebben we in onze ringen laten graveren toen we het harde verdict kregen. En je ziel is nu bij mij. Voor altijd. Onze slagzin van iedere morgen was: “Have I already told you that I love you today?”. Nooit zal ik nog een antwoord daarop krijgen. En toch zal ik je die vraag iedere morgen blijven stellen. En in mijn hoofd en hart zal ik je antwoord blijven horen. Elke dag, voor de rest van mijn leven. I love you baby.”

Ook Jan Hautekiet, met wie Willy Willy ooit samen bij The Scabs speelde, kwam getuigen over de mooie vriendschap.

“Hart van koekebrood”

Er kon zelfs een grapje af. “Het bedrijf L’Oreal heeft op de verkoop ‘satin extra sterke fixatie’ topjaren gedraaid”, getuigde Hautekiet. “De fans waren dol op je. Je was een rockster, een jongen die het goed voor mekaar had. Maar daaronder zat een mens van vlees en bloed, met een hart van koekebrood en iemand voor wie, net als vele andere mensen, het leven soms een struggle was.”

“Een beetje moralist zou durven zeggen dat je maar niet zo gulzig had moeten leven”, vervolgde hij. “Maar bij mijn weten is graag leven nog niet strafbaar in de Belgische wetgeving. En mocht het dat wel zijn, dan is de strafmaat die je nu krijgt helemaal buiten proportie en onrechtvaardig. Au revoir, grand monsieur.”

Muzikale ode

De gevierde Scabs-gitarist overleed vorige week op 59-jarige leeftijd in zijn woning in Hekelgem aan de gevolgen van leverkanker. De rockster, die onlangs nog een lifetime achievement award ontving op de MIA’s, koos bewust niet voor een kerkelijke uitvaart maar voor een muzikale ceremonie.

Tijdens de uitvaartplechtigheid brachten onder meer Guy Swinnen, Dani Klein, Patrick Riguelle, Jan Hautekiet, Isolde Lasoen en Arno een muzikale ode aan hun overleden makker. Met de bekende meezinger ‘Willy Willy is on his own now’ nam de aula afscheid van een rockster pur sang. Of om Jan Hautekiet te parafraseren: “Goodbye reverend William”.

Lambregt was een man met een notoire afkeer van alles wat naar autoriteit ruikt en onlosmakelijk verbonden met de Diestse (punk)rockgroep The Scabs, al bevat zijn palmares nog heel wat andere muzikale initiatieven. Zijn pseudoniem dankte hij aan Arno (Hintjens), die in 1981 de song “Willy” aan hem opdroeg. Willy Willy’s carrière begon in 1983, toen Marcel Vanthilt hem bij Arbeid Adelt vroeg. Drie jaar later vormde hij met Dani Klein Vaya Con Dios.

