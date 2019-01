Eerste Sint-Antoniusviering zonder verkoop van biggetje Wim De Smet

20 januari 2019

18u50 0 Affligem Voor het eerst in 50 jaar werd er de tijdens de Sint-Antoniusviering in Essene geen levend biggetje verkocht. “Er is opnieuw varkenspest in het land waardoor we het biggetje niet haar hier mochten brengen”, zegt afroeper Marc De Bisschop van de Sint-Antoniusgilde.

De Sint-Antoniusviering blijft een traditie die in Essene gekoesterd wordt. Na de Gregoriaanse hoogmis vond op het Kerkplein de verkoop van offergaven plaats. Boerenbroden, varkenskoppen, vlaaien, rijstpap, droge worsten, kippen en hutsepot: het passeert er allemaal de revue. De gemiddelde prijs voor zo’n varkenskop bedroeg 35 euro. En toch, zat er een droevig kantje aan de 51ste Sint-Antoniusviering. Voor het eerst werd de verkoop van het levend biggetje, normaal altijd de apotheose, onmogelijk gemaakt. “Er is opnieuw sprake van varkenspest en dus kregen de we de melding dat het biggetje niet naar hier mocht worden gebracht”, zegt Marc De Bisschop, de man die de verkoop per opbod in goede banen leidt. “Heel jammer is dat. Maar we hebben dat goedgemaakt door een spaarvarken te verkopen. Dat is niet hetzelfde, maar het was ook plezant.”

Enkele honderden mensen troepten samen voor de kerk Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking in Essene. Na de mis en de verkoop van de offergaven, trok iedereen naar de parochiezaal voor een feestelijke namiddag.