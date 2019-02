Een week na faillissement Mieke Muis: ouders vinden toch nog opvang voor hun kinderen Wim De Smet

08 februari 2019

16u45 0 Affligem Zowat alle kinderen van het failliete kinderdagverblijf Mieke Muis in Hekelgem hebben een nieuwe opvangplek gevonden. Elf kinderen kunnen terecht bij kinderdagverblijf Kastaar en Vedette in de Kortenbos in Hekelgem, terwijl vijf anderen een plekje kregen in de filialen van Infano.

Kinderopvang Mieke Muis legde vorige week de boeken neer. Mieke Muis was het grootste kinderdagverblijf van Affligem. Het bedrijf kwam de voorbije maanden in moeilijke papieren waardoor de zaakvoerster geen andere uitweg meer en het faillissement aanvroeg. Van de ene op de andere dag hadden de 38 ingeschreven kindjes geen opvang meer.

Voor veel ouders begon daarop een zoektocht naar een nieuwe kinderopvang, maar een oplossing bleek niet eenvoudig. “Toen we hoorden dat veel ouders een nieuwe opvang zochten, hebben wij meteen contact opgenomen met Kind en Gezin”, zeggen Lies Van den Broeck (43) en Julie Van der Zijl (32) van Kastaar en Vedette. “Omdat het om een noodgeval ging, kregen we de toestemming om tijdelijk in overbezetting te gaan. Wij mogen normaal 25 kindjes opvangen, maar we hadden nog enkele plaatsjes vrij. En van Kind en Gezin mogen we onze capaciteit voorlopig optrekken naar 31 kindjes.”

De zaakvoersters van Kastaar en Vedette moeten nadien wel hun bezetting afbouwen. “Dat gaan we ook effectief doen”, luidt het. “We hebben momenteel een inschrijvingsstop. En geleidelijk aan zullen onze grootste kindjes ook naar school beginnen gaan. Zo komen we binnen enkele maanden opnieuw aan onze normale bezettingsgraad.”

Grootouders

De ouders zijn opgelucht dat er snel een oplossing werd gevonden. Dorien Verherstraeten uit de Kasteelstraat had haar 2 kindjes ondergebracht bij Mieke Muis en moest op zoek naar twee nieuwe opvangplaatsen. “Ik heb de dag van het faillissement verschillende telefoontjes gepleegd en uiteindelijk ben ik bij Kastaar en Vedette terechtgekomen”, vertelt Dorien. “Ons dochtertje Malia is bijna 10 maanden nu. Zij kan alvast hier terecht. Voor onze zoon Mauro hebben we een andere oplossing gevonden. Hij gaat vanaf volgende maand naar school. Ik heb extra vakantiedagen genomen en de grootouders springen bij zodat we hem nog een maandje thuis kunnen houden.”

Bij Kastaar en Vedette was het vandaag alvast een drukke dag. Verschillende ouders kwamen langs om hun kinderen in te schrijven. Cynthia Langhendries en Jens Costers hadden hun kindje ingeschreven om vanaf september naar Mieke Muis te gaan. “We zijn zo blij dat we alsnog een oplossing hebben gevonden”, vertellen ze. “Wij wonen in de Fosselstraat, op enkele stappen van Mieke Muis. Nu zullen we ons iets verder moeten verplaatsen, maar uiteindelijk speelt dat geen rol. We zijn echt opgelucht dat alles zo snel geregeld raakte.”

