Duizenden liters Rodenbach eindigen in de goot 10 april 2018

02u38 0 Affligem In de nasleep van een spectaculair ongeval met een tankwagen op de E17 in Waregem, is gisteren zowat 30.000 liter Rodenbach-bier in de riolering geëindigd. De chauffeur uit Affligem hield er een beenbreuk aan over.

Philippe Spors (56) uit Affligem was gisteren op de baan voor het Buggenhoutse bedrijf Belgotran. Maar op de E17 in Waregem ging het fout. De ervaren trucker kon er nipt een aanrijding vermijden toen zijn voorligger, een bestelwagen met twee inzittenden, zo goed als stil bleek te staan op de rechterrijstrook. Waarom die bestuurder zo traag reed, is niet duidelijk.





"Philippe is meteen zwaar in de remmen gegaan en heeft het stuur omgegooid", vertelt zijn werkgever Daniel De Plecker. "Daardoor is hij rechts naast de snelweg geëindigd. De vloeibare lading - zo'n 30.000 liter Rodenbach die bestemd was voor de bottelarij in Steenhuffel - klotste erg hard door dat plotse manoeuvre, waardoor de tankwagen uiteindelijk gekanteld is."





De gevolgen hadden echter nog veel zwaarder kunnen zijn, want de cabine van de vrachtwagen botste net niet tegen de betonpijler van een brug. De tank zelf raakte die pijler wel, waardoor het bier haast rechtstreeks in het rioolstelsel eindigde. Philippe Spors werd overgebracht naar het ziekenhuis, de vrachtwagen werd getakeld. Dat was geen sinecure, gezien het gevaarte onder een brug lag. De snelweg was pas helemaal vrij omstreeks 13.30 uur. (VHS)