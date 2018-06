Dochter Leo De Ryck kandidaat op Lijst Burgemeester 20 juni 2018

Saskia De Ryck (46), de dochter van de pas overleden schepen Leo De Ryck, is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat op de Lijst Burgemeester. Ze doet dit als eerbetoon aan haar vader nadat hij haar op zijn sterfbed gevraagd had om in zijn voetsporen te treden. "Mijn vader heeft ons veel te vroeg verlaten maar tijdens de laatste weken van zijn leven zei hij me vaak dat zijn werk niet af was", zegt Saskia. "Hij vroeg me om zijn werk verder te zetten. Ik ga proberen om zijn werk af te maken met evenveel inzet en gedrevenheid. Ik ga ervoor zorgen dat hij van hierboven trots op mij kan zijn." (WDS)