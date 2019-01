Dit weekend Sint-Antoniusviering in Essene WDS

16 januari 2019

08u55 0 Affligem Op het Kerkplein in Essene vindt zondag de Sint-Antoniusviering plaats met de traditionele verkoop van offergaven per opbod.

De Sint-Antoniusviering in Essene begint zondagochtend om 8 uur met een dauwtrip die georganiseerd wordt door VTB Kultuur Affligem en de Affligemse Recreatie Sporters (ARS). Om 10 uur vindt in de kerk de traditionele Gregoriaanse mis plaats, die opgeluisterd wordt door orgelmuziek en het kerkkoor. Na de mis start de verkoop van de offergaven. De apotheose tijdens deze verkoop is de verkoop van een levend biggetje.

Met de opbrengst van de viering, restaureert de Sint-Antoniusgilde tal van kapelletjes in Essene. Ook de kerk en de parochiale werken worden financieel ondersteund. Dit jaar wil de gilde extra middelen inzetten voor het onderhoud van het Sint-Antoniusbeeld.