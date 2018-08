Diamanten huwelijk voor Willy en Arlette 09 augustus 2018

Willy Schockaert (83) en Arlette De Wolf (80) uit Affligem vierden hun diamanten huwelijk. Beiden zijn afkomstig uit Aalst en leerden elkaar kennen op de kermis. Ze kregen het bezoek van schepen Leen Steenhoudt.





Willy was beroepsmilitair bij de luchtmacht. Als bijberoep werkte hij aan tv-toestellen. Arlette was 40 jaar gerante bij De Bolle in verschillende zaken in het Aalsterse. Willy lost kruiswoordraadsels op en verzorgt zijn tuin. Arlette is een bezige bij in de woning. Beiden houden van reizen, lekker eten en vooral van het genieten van kleine dingen. Ze kregen één dochter.





(SMH)