Daalstraat even afgesloten voor brandweer Tom Vierendeels

06 november 2018

De Daalstraat, in het centrum van Teralfene, werd dinsdagnamiddag even afgesloten voor een brandweerinterventie.

De hulpdiensten werden kort voor 14 uur opgeroepen omdat er rookontwikkeling vastgesteld was in een woning. Brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse, terwijl de lokale politiezone TARL de weg afsloot tussen de kerk en de J.B. Callebautstraat. Na een controle van de bewuste woning en de schouw stelde de brandweer vast dat er niets aan de hand was. Vermoedelijk was de rook ontstaan toen de verwarming aangezet werd.