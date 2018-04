Concertband strikt namen uit The Voice en Idool 24 april 2018

Concertband Teralfene heeft dit jaar drie bekende namen gestrikt voor het jaarlijkse optreden van de muziekvereniging. Het gaat om Dieter Guldemont en Dries De Vleminck van het VTM-programma The Voice, en Dean Delannoit, de man die Idool 2007 won. Zowel de muzikanten van de Concertband als de drie artiesten wagen zich aan verschillende genres, waaronder pop, rock en enkele crooners. Het concert vindt plaats op zaterdag 5 mei, om 20 uur in de sporthal Bellekouter. Tickets zijn verkrijgbaar in pers- en broodhuis De Toren in Teralfene, of via fanfare.teralfene@gmail.com. (WDS)