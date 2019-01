Charmante kiosk steekt in nieuw jasje Gemeente investeert 18.292 euro in vernieuwing nostalgisch podium Wim De Smet

09 januari 2019

14u35 0 Affligem Het gemeentebestuur van Affligem heeft de bekende kiosk laten restaureren. De charmante kiosk wordt vaak gebruikt voor optredens, kermissen en andere activiteiten.

Toegegeven: de gemeentelijke kiosk doet denken aan de volkse dorpskermissen van vorige eeuw. De gemeente investeerde 18.292 euro in de renovatie van het historische podium. “Onze kiosk wordt gebruikt voor de Sint-Antoniusviering in Essene, de jaarlijkse Sinksenkermis in Hekelgem, de verschillende muziekfeesten en de kermissen in Teralfene”, weet burgemeester Walter De Donder (CD&V). “Minstens 10 keer per jaar wordt de kiosk wel ergens gebruikt voor een feest of een evenement. Reden te meer om hem een opsmukbeurt te geven. Ik denk dat Affligem de enige gemeente in de buurt is die nog over zo’n traditionele kiosk beschikt. Dit is een mooi stukje nostalgie.”

De gemeente deed voor de renovatiewerken een beroep op specialist Pieter Geeroms uit Ternat. “De plankenvloer werd vernieuwd, net als het metalen onderstel”, vervolgt de burgemeester. “De stangen werden gegalvaniseerd en alle zijplaten werden vernieuwd. Ook de traditionele wapenschilden op de zijkanten hebben we in ere hersteld. Zowel de Vlaamse leeuw, de Belgische tricolore als het wapenschild van Affligem staan er op afgebeeld. Het metalen frame voor de overdekking is ook nieuw, net zoals de zeilen die er op gemonteerd worden.”

Ook de groene kleuren van de kiosk werden behouden. “De kiosk behoorde vroeger toe aan de fanfare ‘Niets zonder arbeid’ uit Erembodegem, vandaar de oorspronkelijke groen-witte kleuren”, weet De Donder. “We weten nog altijd niet in welk jaar de gemeente hem destijds gekocht heeft. Dat zijn we nog aan het uitspitten. We vermoeden dat de kiosk in de jaren ’70 van vorige eeuw tweedehands werd aangekocht.”

De vernieuwde kiosk wordt op 20 januari voor het eerst gebruikt tijdens de openbare verkoop van de offergaven op de Sint-Antoniusviering in Essene.