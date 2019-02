Cartoonist Erwin Vanmol zakt in elkaar tijdens eigen tentoonstelling WDS

24 februari 2019

16u30 0 Affligem De bekende cartoonist Erwin Vanmol (52) verloor vanmiddag het bewustzijn tijdens de opening van zijn jaarlijkse tentoonstelling in het Kasteeltje in Denderleeuw.

Vanmol hield zondagochtend een overzichtsexpositie van de cartoons die hij het voorbije jaar tekende. Het gaat om zo’n 120 kritische en grappige tekeningen die verschenen in onder meer Doorbraak en ’t Pallieterke.

Voormalig directeur-hoofdredacteur Rik Van Cauwelaert van Knack kwam de tentoonstelling plechtig openen. Maar tijdens de toespraak van Van Cauwelaert liep het plots mis. Terwijl Van Cauwelaert woorden van lof uitsprak voor de gewaagde cartoons van Vanmol, zakte de tekenaar roerloos in elkaar.

Enkele omstaanders brachten de man de eerste zorgen toe, en de tekenaar kwam snel terug bij bewustzijn. Hij stond recht, bedankte Rik Van Cauwelaert en overhandigde hem een ingekaderde cartoon. Maar enkele minuten later kreeg Vanmol opnieuw een appelflauwte. De hulpdiensten werden opgetrommeld om hem over te brengen naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst.

“Het leek allemaal spectaculairder dan het eigenlijk was”, vertelt Erwin Vanmol. “Blijkbaar had ik ’s ochtends te weinig gegeten en had ik ook last van stress. Blijkbaar volstaat dat om een bloeddrukval te krijgen en flauw te vallen. De dokters hebben me meteen gerustgesteld.”

De cartoonist mocht na een kort onderzoek het ziekenhuis ook verlaten. “Het is eigenaardig dat ik het bewustzijn verlies op het moment dat een invloedrijk man als Van Cauwelaert mijn werk bewierookte. Ik ben dat allemaal niet gewoon. Misschien was dat wel de échte reden voor mijn appelflauwte (lacht).”