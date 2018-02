Carpe Diem brengt komedie 'De Roze Ridder' 14 februari 2018

De acteurs van Carpe Diem brengen de komende weken de komedie 'De Roze Ridder' op het podium van cultuurzaal Sanderus. Het middeleeuws stuk werd geschreven door Bart Spaey en de regie is in handen van Paul Coppens. De voorstellingen hebben plaats op vrijdag 16, zaterdag 17, woensdag 21, vrijdag 23 en zaterdag 24 februari, telkens om 20 uur. Wie een plaatsje wil reserveren kan terecht op 0485/79.26.49 of via reservaties@toneelcarpediem.be.





