Cafébaas Marc van Den Bert overleden Wim De Smet

30 november 2018

14u45 13 Affligem In zijn woning in de Kruisweg is vanmorgen cafébaas Marc De Cock (68) van café Den Bert in Hekelgem overleden. Marc kreeg 6 maanden geleden te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Sindsdien is het bekende café gesloten.

Marc De Cock is altijd een bekende figuur geweest in Hekelgem. Als jonge gast was hij doelman bij Eendracht Hekelgem. Als beloftevolle chef-kok behaalde hij later, in 1975, twee Michelin-sterren in het vermaarde restaurant Bellemolen. Ondanks die mooie adelbrieven in de culinaire wereld, besliste hij toch om het dorpscafé van zijn ouders, tegenover de kerk van Hekelgem, voort te zetten. “Ik ben nog altijd trots op die twee sterren, maar ik verkies de eenvoud boven al die belangstelling”, vertelde hij daarover in een interview in 2011, bij de zestigste verjaardag van het café.

Marc kende het hele dorp, en het hele dorp kende Marc. De fanfare, de chiro, de voetbalclub, jong en oud, rijk en arm. In Den Bert werden ze allemaal vrienden van elkaar. “In mijn café komt iedereen over de vloer”, vertelde hij trots. “Je kan hier zowel een hardwerkende arbeider als een succesvol advocaat tegenkomen. Ooit kreeg ik zelfs Jean-Claude Van Damme over de vloer. Zijn ouders woonden vroeger in Hekelgem.”

De bekende cafébaas sloot zijn kroeg meestal pas in de vroege uurtjes. Niet zelden was de ochtendspits richting E40 al begonnen toen hij zijn deur vastdraaide.

Het voorbije voorjaar voelde Marc zich plots onwel. In het ziekenhuis stelden de artsen een uitgezaaide longtumor bij hem vast. Geruisloos sloot hij de deuren van zijn kroeg. “Ik heb het café tegen mijn zin gesloten maar ik had geen andere keuze”, vertelde hij toen.