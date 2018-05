Buurt: "Haal gevaarlijke trucks weg!" BURGEMEESTER WIL BEBOUWDE KOM IN DOMENTVELDSTRAAT WIM DE SMET

30 mei 2018

02u55 0 Affligem De geparkeerde vrachtwagens in de Domentveldstraat in Essene veroorzaken ergernis bij de omwonenden. Zondagochtend lekte een giftig goedje uit een van de geparkeerde tankwagens en werd de buurt hermetisch afgesloten. "Wij waarschuwen al lang voor dit soort gevaren."

De rustige Domentveldstraat wordt door vrachtwagenchauffeurs al enkele jaren gebruikt als handige parkeerplaats om hun trekker, al dan niet met aanhangwagen, achter te laten na de werkuren en tijdens het weekend. Uit een tankwagen was zondagavond een kwik-derivaat gelekt. Brandweer en hulpdiensten moesten het uiterst gevaarlijke goedje voorzichtig opruimen. Omwonenden kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden.





Waarschuwing

Buurtbewoner Guy Van der Veken, gepensioneerd scheikundige, stapte enkele maanden geleden al naar het gemeentebestuur. "De codes op de tankwagen melden dat er giftige en explosieve stoffen in bewaard worden", vertelt hij. "Zo'n tank mag je gewoon niet achterlaten op de openbare weg: te gevaarlijk. Zelfs als de tank geledigd en gereinigd is, blijft er gevaar voor kleine restjes. Spijtig genoeg heb ik zondag gelijk gekregen." Volgens Van der Veken had het nog veel erger kunnen aflopen.





Tonnagebeperking

Opmerkelijk: in de Domentveldstraat geldt een tonnagebeperking tot 3,5 ton. "Maar volgens de politie en de gemeente is het geen probleem dat die vrachtwagens hier parkeren. Ik vind dat eigenaardig", zegt hij. Van der Veken is niet de enige in de buurt die klaagt over de vrachtwagens. "Er stelt zich ook een probleem voor de verkeersveiligheid", luidt het. "Het doorgaand verkeer kan elkaar niet meer kruisen als er vrachtwagens staan. Ook voor fietsers en wandelaars is dat gevaarlijk."





Oplossing in zicht

Burgemeester Walter De Donder erkent dat er een probleem is maar een oplossing is volgens hem in zicht. "Vroeger stonden er gewoon twee vrachtwagens van chauffeurs die in de buurt wonen", zegt hij. "Het probleem verergerde toen ook andere vrachtwagenchauffeurs zich hier kwamen parkeren. Dat zint ons als gemeentebestuur ook niet. We zijn al met die chauffeurs rond de tafel gaan zitten, maar zij argumenteerden dat hun vrachtwagens er reglementair stonden."





Al goedgekeurd

De Donder wil nu van de Domentveldstraat een bebouwde kom maken. "Daar is het voor vrachtwagens verboden te parkeren", zegt hij. "De beslissing werd vorige week al goedgekeurd op het veiligheidsoverleg. Normaal gezien wordt het besluit op de volgende gemeenteraad in juni bekrachtigd. Vanaf dan is het probleem meteen opgelost."