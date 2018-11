Buurt dient massaal bezwaren in tegen uitbreiding De Montil Openbaar onderzoek loopt vandaag af Wim De Smet

27 november 2018

15u55 0 Affligem De inwoners van Essene-centrum dienden meer dan 60 bezwaarschriften in tegen de uitbreidingsplannen van het bekende congrescentrum De Montil. De buurt vreest extra verkeers- en geluidsoverlast maar de eigenaars van De Montil spreken dat met klem tegen.

Het openbaar onderzoek naar het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) voor De Montil loopt vandaag af. Dankzij dit plan wil de directie van De Montil de toekomst veiligstellen. Het congrescentrum zou kunnen uitbreiden, de parking op de hoek van de Ternatsestraat en de Moortelstraat kan ondergronds, zelfs in 2 lagen, worden aangelegd en de voormalige Villa Wambacq kan verbouwd worden tot een hotel. Ook de parking naast het friethuisje, mag dankzij het nieuwe rup bebouwd worden. “Het plan bevat eigenlijk het complete verlanglijstje van De Montil”, zeggen buurtbewoners Ian Panné en Olivier Declercq. “De Montil telt nu al 9.000 vierkante meter aan gebouwen. Als de plannen worden goedgekeurd, kunnen ze uitbreiden met nog eens 2.000 vierkante meter. En die uitbreiding zal goed zichtbaar zijn. Zo laat het plan toe dat de gebouwen wel 11 meter hoog mogen worden. Ook de huidige zalen mogen tot diezelfde hoogte worden verbouwd.”

“En terwijl het verlanglijstje van De Montil in een plan werd gegoten, heeft men niet eens de moeite gedaan om de mening te vragen van de inwoners van Essene”, zegt Panné. “De Montil is de voorbije 20 jaar uitgegroeid tot een gigantisch complex dat de draagkracht van ons dorp ruimschoots overschrijdt. Wij krijgen af te rekenen met lawaaihinder, luchtvervuiling, verkeersoverlast en parkeerproblemen. Deze uitbreidingsplannen zijn voor ons onaanvaardbaar.”

De bezwaarindieners hopen dat het ruimtelijk uitvoeringsplan alsnog van tafel wordt geveegd. “Het is onmogelijk om een congrescentrum uit te bouwen in het centrum van een klein, landelijk dorpje”, luidt het. “En als je dat toch wil doen, dan vermink je het dorpscentrum.”

Bestuurders Marijke De Bolle en Steven Minner van De Montil vinden de reacties in de buurt zwaar overtrokken. “Wij willen inderdaad uitbreiden maar niet om de capaciteit te verhogen, wel om on het comfort van onze klanten te verbeteren”, zegt Minner. “Wij horen hier allerlei cowboyverhalen die niet kloppen. Intussen is de derde generatie van onze familie hier aan de slag. Het enige wat wij willen, is onze zaak op een ernstige manier veilig stellen voor de toekomst. We zijn ook niet van plan om De Montil te verkopen, in geen geval.”

Over de concrete uitbreidingsplannen, kunnen de bestuurders niets kwijt. “We willen graag de grote parking in de Moortelstraat verharden zodat auto’s zich niet meer langs de straat hoeven te parkeren”, luidt het. “Voor zowel de Villa Wambacq als de andere parking tegenover het congrescentrum hebben we nog geen concreet plan. Dankzij het rup krijgen we daar verschillende mogelijkheden.”