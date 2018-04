Burgemeester bekijkt na ongeval of extra signalisatie nodig is 28 april 2018

Burgemeester Walter De Donder (CD&V) gaat vandaag met de politie overleggen of extra signalisatie aan de drassige landweg naast de E40 nodig is.

Daar verdronk vorige week Angelina De Heyn uit Halle. Ze kwam er vast te zitten met haar wagen en kwam vervolgens om het leven in het moerasgebied. Mogelijk gebeurde dit woensdag al, maar haar lichaam werd pas zondag ontdekt. "Er stond al een overleg gepland, maar dit zal een van de punten zijn", verklaart De Donder. "Ik ben zelf ook al gaan kijken en aan het begin van de Lombeekstraat staat een bord dat aangeeft dat de weg doodloopt. Een slagboom is onmogelijk omdat landbouwvoertuigen gebruikmaken van de weg. Het ongeval is in elk geval een spijtige zaak waarbij ik mij de vraag stel hoe dit zo is kunnen lopen." (TVP)