Buren in de bres voor slachtoffers brand INITIATIEFNEMERS VERKOPEN KOEKJES VOOR GOEDE DOEL WIM DE SMET

28 februari 2018

02u28 0 Affligem De bewoners van de Dokkenstraat in Essene zijn een solidariteitsactie gestart voor hun buren die getroffen werden door een woningbrand. Met de verkoop van koekjes willen ze extra euro's binnenhalen om de restauratiewerken aan de woning te helpen bekostigen. "Hartverwarmend, dit initiatief", zegt slachtoffer Serge Algoet.

De brand in de woning van Serge Algoet en zijn echtgenote Katie Wauters gebeurde op 20 januari. "Katie had in de ochtend de houtkachel aangestoken en was nadien de dochter gaan wegbrengen", vertelt Serge. "Terwijl ze weg waren, heeft de schouw ter hoogte van het plafond vuur gevat. Zelfontbranding was het. Onze buurman Gino zag dat er rook uit het dak kwam en heeft meteen mijn vrouw en de brandweer gealarmeerd."





De gevolgen van de brand waren zwaar. "Omdat de brand op een moeilijk te bestrijden plaats was ontstaan, heeft de brandweer veel breekwerk moeten verrichten", zegt Serge. "De schade is groot. En onze woning werd ook meteen onbewoonbaar verklaard."





"We konden een paar weken bij mijn ouders wonen, maar intussen zijn we tijdelijk naar Aalst verhuisd", vervolgt Serge. "Ik wilde weg, wou het allemaal even niet meer zien. We zijn nu bezig met het opvragen van de bestekken en er komen aannemers kijken om de woning te herstellen. Maar de eerste zes maanden kunnen we nog niet terug naar de Dokkenstraat."





Om Serge en Katie een financieel duwtje in de rug te geven, beslisten de buurtbewoners nu om een solidariteitsactie te organiseren. "Toen we zagen hoe de brand het huis had verwoest, zijn we meteen in actie geschoten", vertelt Steven De Wever van het buurtcomité. "Onze buurt hangt goed aan elkaar. Ieder jaar organiseren we hier de Dokkenfeesten. Nu was het tijd voor een extra actie zodat we Serge en Katie konden helpen."





10 euro per doos

De buren spanden samen om een voorraad koekjes van maar liefst 120 kilogram aan te kopen. Die werden allemaal in aparte koekendoosjes gestopt om ze te verkopen. "We kozen voor tien verschillende soorten koekjes, waaronder kletskopjes, zandkoeken en macarons", vervolgt Steven. "De koekendoosjes worden verkocht aan 10 euro per stuk. En onze actie loopt heel goed. We merken dat heel veel mensen bereid zijn om, al was het maar uit sympathie, een doosje te kopen. We hopen zo toch een 2.000 euro in te zamelen."





Serge en Katie vinden het een prachtig initiatief. "Dit is zo hartverwarmend", vertelt Serge. "Het buurtcomité wilde de actie eerst in het grootste geheim organiseren, zodat ze ons konden verrassen. Maar het nieuws sijpelde snel door. We weten intussen wat ze aan het bekokstoven zijn (lacht). Wie had dit ooit durven denken? We zijn onze buren heel dankbaar. Meteen na de brand hebben de buren zich ook opgeofferd om onze kleren te wassen. We zijn blij met zo'n buren en hopen zo snel mogelijk terug naar de Dokkenstraat terug te keren."