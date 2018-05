Buren blussen brandende man ECHTGENOTE GEBOEID MEEGENOMEN VOOR VERHOOR WIM DE SMET TOM VIERENDEELS

28 mei 2018

02u40 0 Affligem Een man heeft zondagavond levensbedreigende brandwonden opgelopen bij een incident in zijn woning in de Driesstraat. Een buurman zag hoe het slachtoffer als een toorts door de tuin liep. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn echtgenote werd geboeid afgevoerd.

Een buur van het Afrikaanse gezin uit het centrum van Teralfene werd gisteravond rond 18 uur opgeschrikt door een knal. "Vervolgens zag ik de bewoner uit de keuken lopen", klinkt het aangeslagen. "Hij was gewoon één grote brandende toorts. Zijn kleren waren al grotendeels verteerd door de vlammen. Op het eerste moment kon ik zelfs niet uitmaken of het om een volwassene of een kind ging. Ik belde de hulpdiensten en vroeg mijn dochter een tuinslang te brengen. Op dat moment had iemand van het gezin al een deken over de man gegooid, maar dat heb ik snel verwijderd en ben hem beginnen af te spuiten met water. Om de vlammen te doven en om hem af te koelen. Dat werd mij aangeraden door de centralist van het hulpcentrum 112. Kort nadien kwamen de hulpdiensten al ter plaatse."





Zowel de Civiele Bescherming als de brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen kwamen massaal ter plaatse. Bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West wilde niemand commentaar geven, waardoor het niet duidelijk is of er ook in de woning brand woedde.





Met benzine overgoten

De omstandigheden waren gisteravond nog zeer onduidelijk. "Het slachtoffer zelf bleef bij bewustzijn en hij bleef in het Frans herhalen dat er benzine over hem was gegoten", gaat de buurman verder. "Zijn vrouw was de hele tijd aan het roepen en zei dat het wel altijd iets was. Volgens haar ging het ook om frituurolie, en dus niet om benzine. Wat er is gebeurd, weet ik dus ook niet, maar het begon wel in de keuken. Wat die knal was, kan ik al evenmin zeggen."





De lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) nam de vrouw, met de handen geboeid op de rug, mee naar het commissariaat voor verhoor. De kinderen van het koppel mochten enkele spullen inpakken en werden overgebracht naar familie, waar ze werden opgevangen.





"Het enige wat vaststaat is dat de man zwaar verbrand is overgebracht naar het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Er werd een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. Een wetsdokter zal de verwondingen onderzoeken." Onderzoek zal dus moeten uitwijzen of het om een ongeval of kwaad opzet gaat.