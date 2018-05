Brandje in keuken 19 mei 2018

De brandweer moest vrijdag omstreeks 14 uur uitrukken naar een woning op het kruispunt van de Steenbergstraat en de Potaardestraat in Teralfene. Daar waren enkele verpakkingen beginnen smeulen en zelfs branden nadat een elektrisch kookfornuis per ongeluk ingeschakeld werd. De brandschade bleef beperkt, maar de woning moest wel stevig verlucht worden. Een halfuur later mocht de bewoner weer naar binnen. Gewonden vielen er niet. (TVP)