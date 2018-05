Brandende man bezwijkt aan verwondingen ECHTGENOTE VAN SLACHTOFFER VOOR ONDERZOEKSRECHTER GELEID TOM VIERENDEELS & WOUTER HERTOGS

29 mei 2018

02u57 0 Affligem John Malembiteva, de 48-jarige man die zondag zwaar verbrand raakte bij een ruzie met zijn vrouw, is gisterochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Zijn echtgenote wordt ervan verdacht hem in brand te hebben gestoken. Ze verscheen intussen voor de onderzoeksrechter.

Malembiteva, een man van Congolese afkomst en vader van vijf dochters, werd zondagavond nog met spoed overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek. Daar bezweek hij gisterochtend aan zijn verwondingen. Het was buurman Jef Van Impe die het slachtoffer "als een brandende toorts" rond 18 uur door de tuin zag lopen. Hij nam een tuinslang, doofde de vlammen en koelde het slachtoffer af. Zowel hij als een andere buur verklaren dat John roerloos op zijn buik bleef liggen, maar wel bij bewustzijn bleef. Ondanks de helse pijn bleef hij roepen dat zijn vrouw hem in brand had gestoken met benzine.





Koelkast in brand

Ook overbuur Toussaint Alloké kwam tussenbeide. "Mijn zoon en ik zijn de woning binnengegaan en hebben het vuur in de keuken geblust. De koelkast stond in brand", klinkt het. Weer buiten zag Alloké Malembiteva op zijn buik liggen. "Toen we hem omdraaiden kregen we een beeld te zien dat ik niet meer van mijn netvlies krijg", vertelt de man. "Zijn dochters zaten intussen te schreeuwen en te huilen."





Het slachtoffer, een arbeider bij Colruyt in Halle, woonde met zijn gezin in de rijwoning in de Driesstraat. Een van de meisjes was zondag nog op stage in Zweden. De vier andere zussen worden opgevangen bij familie. Hun moeder werd meteen na het incident gearresteerd. De 44-jarige Johanna wordt verdacht van doodslag. De onderzoeksrechter, het parket, een branddeskundige en het labo kwamen maandagnamiddag ter plaatse voor verder onderzoek. De vrouw werd gisteravond voor de onderzoeksrechter geleid en het parket vroeg de aanhouding. Het is niet duidelijk wat er beslist werd. Volgens haar advocate zou ze jarenlang het slachtoffer geweest zijn van familiaal geweld.





Regelmatig ruzie

Vrienden en buren zijn nog altijd onder de indruk. "Zij was nogal teruggetrokken, hij was altijd zeer vriendelijk en sociaal", zegt Alloké. "Ik weet wel dat ze regelmatig ruzie hadden, omdat zij volgens hem te weinig verdiende."





Johanna herstelde thuis kleding of voerde retouches uit, maar niet officieel. De 'klanten' stopten haar een bedrag naar keuze toe. "Ze heeft mijn broek nog hersteld", zegt een vriend. "Ik kan het echt niet geloven dat ze tot zoiets in staat was." Zondagnamiddag zou de politie nog aan de deur hebben gestaan.





Slachtofferhulp

Minstens een van de kinderen zit op basisschool Sint-Jan, waar de medeleerlingen volgens een ouder bijgestaan worden door het CLB en slachtofferhulp.