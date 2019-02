Brand vernielt dak van woning: bewoners blijven ongedeerd Tom Vierendeels; Wim De Smet

20 februari 2019

20u45 0 Affligem In de Affligemse deelgemeente Teralfene heeft een brand vanavond de bovenverdieping van een woning verwoest. De bewoners bleven ongedeerd.

De brand ontstond rond 19.30 uur in de woning op de hoek van de Daalstraat en de Kaaistraat. Volgens de brandweer gaat het om een schouwbrand die oversloeg naar de woning. De zolderverdieping brandde uit en het dak raakte zwaar beschadigd. “Het huis is door de brand onbewoonbaar verklaard”, meldt brandweerkapitein Jeroen Eeckelaers. “De bewoners van het huis, een moeder en haar kind, raakte niet gewond. Zij werden voor preventieve controle overgebracht naar het ziekenhuis.”

Opmerkelijk: het was de brandweer van het Oost-Vlaamse Denderleeuw die de brand als eerste kwam bestrijden. De brandweermannen waren toevallig een oefening aan het uitvoeren aan de Dender, enkele honderden meters verderop. In Affligem is brandweerzone Brabant West bevoegd voor brandbestrijding.