Brand op site Astraform 16 mei 2018

02u55 0

De hulpdiensten moesten gisteravond rond 18 uur uitrukken naar het verloederde terrein van voormalig keukenfabrikant Astraform, in de Paddeputstraat. Een buurtbewoonster had er hevige rookontwikkeling gezien en vreesde voor overslag naar andere gebouwen. Uiteindelijk bleek het om een berg afval te gaan die in brand stond. De vlammen konden snel geblust worden. Hoe de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Ook is het niet duidelijk waar het afval vandaan kwam. (TVP)