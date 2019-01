Bpost haalt 2 rode brievenbussen weg in Affligem Wim De Smet

21 januari 2019

12u00 0 Affligem Bpost haalt in Affligem 2 rode brievenbussen weg die volgens het bedrijf te weinig gebruikt worden.

Bpost brengt het aantal postbussen in Vlaanderen terug van 13.000 naar 10.000. En ook Affligem ontsnapt niet aan die schrappingen.

Zo verdwijnt in deelgemeente Essene de rode brievenbus in de Molenstraat (op de hoek met de Langhaagstraat). In Teralfene wordt de brievenbus in de Okaaistraat (hoek Bellestraat) weggehaald.

In de toekomst blijven er in Affligem 7 rode brievenbussen over. Deelgemeenten Hekelgem en Teralfene tellen elk 3 brievenbussen, terwijl er in Essene slechts 1 brievenbus overblijft (in de Horekensstraat).

Naast het postkantoor in de Kerkstraat, telt Affligem ook een Postpunt in de Ternatsestraat (Dagbladhandel Deneef).