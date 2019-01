Boney M. komt naar de Bellekouter Tom Vierendeels

06 januari 2019

18u02 0 Affligem Het Foute Festival heeft de populaire Duitse discogroep Boney M. kunnen strikken voor de eerste editie van het evenement. Het foutste feest van Vlaanderen zoals de organisatoren het zelf omschrijven vindt deze omer plaats in de Bellekouter.

Op zaterdag 1 juni zakken tal van Vlaamse artiesten af naar de evenementenhal Bellekouter in Affligem voor Het Foute Festival. Dat is een organisatie van Dream Entertainment, het artiestenbureau van David Gheysels uit Liedekerke. Boney M. zal met de oorspronkelijke vrouwelijke leden optreden, terwijl de in 2010 overleden zanger vervangen wordt door Orlando Louis. Naast deze discogroep komen ook klinkende Vlaamse toppers zoals Willy Sommers, De Romeo’s, Luc Steeno en John Terra het beste van zichzelf geven. Niemand minder dan Marijn ‘Balthasar Boma’ Devalck zal instaan voor de presentatie.

Momenteel kunnen de eerste tickets voor 25 euro gekocht wordt door voor 31 januari een mailtje te sturen naar info@dream-entertainment.be. Administratie- en verzendingskosten zijn ook nog gratis. De officiële ticketverkoop, met prijzen die beginnen vanaf 32 euro, zal later starten. Kaarten in voorverkoop zullen gekocht kunnen worden bij Bistro Likert en Lottocenter De Waranda, beiden in Liedekerke.