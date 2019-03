Bewoners Daalstraat smeken om maatregelen: “Putten op en naast rijbaan zijn niet meer te tellen en parkeren lukt al helemaal niet meer: iedereen zet zijn auto waar hij of zij wil” Wim De Smet

05 maart 2019

14u55 0 Affligem De inwoners van de Daalstraat in Teralfene willen dat de mobiliteitsproblemen in hun buurt worden aangepakt. “Onze straat ligt bezaaid met putten. En parkeren kunnen we al helemaal niet meer”, zegt Eugeen Pollet (76). Burgemeester Walter De Donder (CD&V) onderzoekt of de straat kan worden vernieuwd.

De Daalstraat in Teralfene is van oudsher een drukke en dichtbebouwde straat. De voorbije weken werden er al twee waterlekken genoteerd. Volgens Eugeen Pollet, die hier al 12 jaar in een flat woont, is de leefbaarheid van de buurt in gevaar. “Als het regent, dan is het aantal plassen op en naast de rijweg niet meer te tellen”, vertelt de man. “Het water loopt niet meer weg in de riool, maar blijft gewoon staan. Vermoedelijk sijpelt dat regenwater stilletjes de grond in, waardoor de kans op verzakkingen weer groter wordt. Elke dag riskeer ik een nat pak als ik mijn krant uit de bus ga halen. Als er op dat moment een auto door een plas scheurt, ben ik drijfnat.”

Beurtelings parkeren

In de Daalstraat geldt beurtelings parkeren, maar ook die maatregel is niet meer effectief, vinden de buren. “Iedereen parkeert zijn wagen maar waar hij of zij dat wil”, luidt het. “Veel mensen die boodschappen gedaan hebben, kunnen hun wagen niet meer kwijt in de buurt van hun woning. Er wonen ook veel nieuwkomers in onze straat die het niet zo begrepen hebben op de parkeerregels. En terwijl in andere straten afgebakende parkeervakken worden ingericht, is dat bij ons helemaal niet het geval. En als de politie langskomt, riskeren we een boete van meer dan 50 euro omdat onze auto niet reglementair kan geparkeerd worden, zelfs al is het om snel even onze boodschappen naar binnen te dragen.”

Als de politie langskomt, riskeren we een boete van meer dan 50 euro omdat onze auto gewoon niet reglementair kán worden geparkeerd, zelfs al is het maar gewoon om snel even onze boodschappen uit te laden Eugeen Pollet

Eugeen en de buurvrouwen willen dat de gemeente actie onderneemt. “We hebben hier al een petitie georganiseerd maar dat haalt allemaal niet veel uit”, luidt het. “Onze straat is maar 600 meter lang. Maar de mensen die hier wonen, zijn echt wel de kneusjes van het dorp geworden.”

Huizen te dicht bij rijweg

Burgemeester Walter De Donder (CD&V) erkent dat er problemen zijn in de Daalstraat. “Maar een eenvoudige oplossing vinden, dat is hier niet evident”, zegt De Donder. “Brede voetpaden of fietspaden aanleggen is onmogelijk omdat de huizen te dicht bij de rijweg staan. Bovendien is de huidige rijweg in asfalt destijds aangelegd bovenop de oude kasseien. Als we deze straat willen heraanleggen, moeten we tot op de riolering gaan. Dat betekent dat de drukke straat zeker twee jaar openligt. Bovendien zal daar ook een gigantisch kostenplaatje aan vasthangen.”

De Donder wil de Daalstraat wel meenemen in de besprekingen voor het meerjarenplan van zijn gemeente. “Het dorpscentrum van Teralfene blijft sowieso een aandachtspunt”, besluit hij.