Bert Kruismans in de bres voor scouts JEUGDVERENIGING ZAMELT GELD IN VOOR NIEUWE BLOKHUT WIM DE SMET

20 maart 2018

02u27 0 Affligem Stand up-comedian Bert Kruismans (52) geeft zaterdag een benefietoptreden voor scoutsgroep De Pajotten. De jeugdbeweging zamelt geld in voor de bouw van een nieuwe blokhut. Kruismans zelf sleet een half leven bij de scouts van Hekelgem.

De blokhut in de Bosstraat werd gebouwd in 1966, kort na de oprichting van de Hekelgemse scoutsbeweging. De lokalen werden gemaakt van recuperatiemateriaal. "Na 52 jaar is de blokhut tot op de draad versleten", zegt Maarten Hoogewijs, ondervoorzitter van het oudercomité. "De wind blaast door de muren en de ramen, en bij hevige regen sijpelde het water de lokalen binnen. We hebben met plastic en dekzeilen het dak kunnen dichten, maar dat is allemaal oplapwerk. We moeten werk maken van een nieuw lokaal."





De kostprijs van zo'n nieuwe blokhut wordt geraamd op minstens 200.000 euro. "We hebben de opbrengsten van onze jaarlijkse Pajottenfeesten opgespaard, maar we zijn nog niet halfweg", vervolgt Hoogewijs. "We hebben ook al een spaghettiavond georganiseerd en komend weekend is er een optreden van Bert Kruismans om geld in te zamelen."





Scoutsfamilie

Dat de scouts bij Bert Kruismans aanklopten, is eigenlijk niet zo opmerkelijk. De kleine Kruismans maakte in 1976 kennis met de Hekelgemse scouts. Hij was meteen verslingerd aan de jeugdbeweging, sleet er zijn jong leven en stond ook nog 2 jaar in leiding. "Huidig schepen Leo De Ryck woonde toen tegenover ons en het was zijn zoon Pieter die mij destijds overtuigde om naar de scouts te gaan", vertelt Bert Kruismans. "Pieter verliet de scouts korte tijd later, maar ik ben blijven komen. Ook mijn broer en mijn twee zussen zijn gevolgd. Wij zijn een echte scoutsfamilie."





Peter

Het oudercomité vroeg de komiek om peter te worden van het project. "Maar dat peterschap brengt geen rotte euro op. Daarom heb ik zelf voorgesteld om iets te doen waar ik goed in ben, namelijk flauwe zever vertellen op een podium (lacht)." Kruismans maakt geen aparte show voor de scouts. "Ik zie die avond wel wat er op me afkomt", luidt het. "Ik zou anekdotes van vroeger kunnen vertellen, maar dan mag ik niet te persoonlijk worden, want het zou kunnen dat niet iedereen even gelukkig is om die te horen (lacht). Want wat er destijds in de blokhut allemaal gebeurd is, dat blijft ook in de blokhut."





Aan zijn scoutsjaren heeft Kruismans mooie herinneringen. "De bomen rond het speeldomein heb ik destijds nog weten planten. Nu zijn ze 30 meter hoog. Ik ben dus oud aan het worden. In onze jonge jaren hadden de jongens en de meisjes nog een aparte werking. Toen de gemengde groepen werden ingevoerd, dachten wij als jongens dat het hier allemaal om zeep was. Gelukkig verdween die angst toen we wat ouder werden en inzagen dat de aanwezigheid van die meisjes ook positieve effecten had."





De show 'Bert Kruismans bouwt een blokhut' gaat nu zaterdag door in de cultuurzaal Sanderus in Affligem. Tickets in voorverkoop kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar via events.toneeltickets.be.