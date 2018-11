Bellemolen krijgt tweede leven (maar details blijven geheim) Eigenaar krijgt vergunning voor restauratiewerken Wim De Smet

22 november 2018

15u20 0 Affligem De beschermde Bellemolen in Essene mag in ere hersteld worden. De gemeente heeft een vergunning afgeleverd voor de restauratie van het voormalige restaurant, het molenaarshuis, de hoeve, de bakkersoven, de grote schuren en een olieslagmolen. Al blijven de toekomstplannen en de kostprijs van de werken voorlopig een goed bewaard geheim.

De watermolen op de Bellebeek dateert eigenlijk al van 1149. Na de godsdienstoorlog werden zowel de hoeve als de molen in 1593 hersteld. Eind vorige eeuw was de Bellemolen een begrip geworden in hogere kringen, nadat de molen en het molenaarshuis in 1963 verbouwd werden tot restaurant. Zaakvoerder Pierre Van Ransbeeck maakte er een etiquetterestaurant van waar de koninklijke familie, belangrijke politici en bekende sportmensen graag vertoefden. In 1975 kreeg de zaak zelfs twee Michelin-sterren. “Fantastische jaren”, getuigt toenmalig chef-kok Marc De Cock. “Ik heb er gekookt voor Leopold III, prinses Liliane en prinses Marie-José. Maar ook tennisvedette Bjorn Borg was er regelmatig te zien. De sfeer was speciaal — een beetje gereserveerd, ook. Wie geen das droeg, kwam er niet in.”

Maar die tijd ligt al even achter ons. Tegenwoordig staat de oude hoeve met watermolen, vlak bij het op- en afrittencomplex van de E40, al enkele jaren te verkommeren — de graanschuur achteraan het gebouw dreigt zelfs in te storten.

Het gebouw is eigendom van investeringsmaatschappij Flanders Invest Company (FICO) uit Haaltert, van zakenman Willy Michiels. De restauratieplannen omvatten het voormalige restaurant, het molenaarshuis, de hoeve, de bakkersoven, de grote schuren en een olieslagmolen. Het afleveren van de vergunning werd voorafgegaan door een openbaar onderzoek waarbij geen enkel bezwaarschrift ingediend werd.

“Dat betekent dat de eigenaar kan beginnen met de restauratiewerken”, zegt burgemeester Walter De Donder (CD&V). En die zijn nodig. “Het gebouw verkeert in vervallen staat. Een deel van de stalmuur helt over en sommige plaatsen zijn niet langer toegankelijk omdat er instortingsgevaar dreigt. Achteraan groeit het onkruid zelfs door het dak.”

Intussen blijven de precieze toekomstplannen voor het gebouw wel onbekend. Bij FICO was niemand bereikbaar voor een reactie. “Er werd in het dossier alleszins geen melding gemaakt van een mogelijke horecazaak”, geeft De Donder nog mee. “Een restaurant, zoals vroeger, zal dus niet mogelijk zijn. Maar het is aan de eigenaar om het gebouw een nieuwe bestemming te geven.”

Het gemeentebestuur is tevreden met de geplande restauratie. “De Bellemolen is een merkteken in ons landschap en heeft Essene op de kaart gezet”, aldus De Donder. “In de chique kringen was het een bekende naam en op die geschiedenis mogen we trots zijn. Toen ik jong was, werd verteld dat je in de Bellemolen door een glazen vloer naar het kolkende water in het waterrad kon kijken. Twee jaar geleden ben ik er tijdens Openmonumentendag eens binnengestapt, en die glazen vloer is eigenlijk een grote glazen tegel. (lacht) Dat viel dus een beetje tegen. Maar in de gloriejaren was dit echt een mooi en karaktervol complex.