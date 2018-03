Beenhouwerij weer open... na 18 jaar CARLOS EN ANNE TEKENEN VOOR VERRASSING VAN DE WEEK WIM DE SMET

02u26 0 Affligem Verrassing van formaat, gisterochtend daar in Essene. In de Ternatsestraat zwaaiden de deuren van de beenhouwerij opnieuw open - na liefst achttien jaar leegstand. En het interieur, dat uit de late jaren 60 dateert, blijkt al die tijd onveranderd gebleven te zijn.

De bekende dorpsslagerij werd destijds gerund door Eduard en Mariette Van Vaerenbergh, maar na achttien jaar leegstand nemen Carlos De Clerck (55) en Anne Cloetens (53) het nu over. "Wij hadden 32 jaar lang een slagerij aan het Dapperheidsplein in Anderlecht", vertelt Anne. "We werkten er met veel personeel en de druk was te groot geworden. Daarom hebben we beslist om die zaak te sluiten."





Naast de slagerij in Anderlecht stond het koppel ook op twee openbare markten. "We wilden het iets rustiger aan doen, maar we hadden wel nog een werkplaats nodig", klinkt het. "Al onze vleeswaren en charcuterie bereiden we immers nog zelf. Deze slagerij in Essene was voor ons dan ook een buitenkans om het wat kalmer aan te doen. en omdat er aan de werkplaats ook een winkeltje grenst, hebben we maar beslist om dat te heropenen."





Heel wat inwoners trokken deze week al naar de nieuwe slagerswinkel, uit nieuwsgierigheid en nostalgie. "De mensen zijn heel blij dat deze bekende slagerij opnieuw open is", vervolgt Anne. "Het interieur hebben we helemaal bewaard - al hebben we wel een nieuwe koelinstallatie in de toonbank moeten plaatsen. Langs de kant van die toonbank vind je nog een mooie marmeren muur, echt zoals vijftig jaar geleden. Nu, de winkel mag dan wel oud zijn, maar verkeert nog in perfecte staat."





Anne en Carlos zullen hun winkel slechts één dag per week openen. "Als we ook onze markten goed willen bedienen, kunnen we voorlopig niet meer aan dan dat", legt het koppel uit. "Daarom zal de winkel enkel op donderdag geopend zijn, van 10 uur tot 18.30 uur. Maar als we merken dat de mensen echt willen dat we vaker open zijn, kunnen we daar nog wel een dagje aan toevoegen. Maar voorlopig is dat niet aan de orde."





Stilletjes openen

De nieuwe slagerij kreeg overigens de naam DC Quality - dezelfde naam als de winkel van het koppel in Anderlecht. "We hebben geen publiciteit gemaakt, want we wilden gewoon stilletjes en in alle rust de winkel heropenen", geeft Anne nog mee. "Maar het enthousiasme bij de inwoners was zo groot, dat we eigenlijk meteen veel werk gehad hebben. Blijkbaar waren er veel mensen die de slagerij misten. (lacht)"