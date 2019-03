Basisscholen krijgen cheque cadeau van Zot van Teralfene WDS

25 maart 2019

10u25 2 Affligem De dorpsvereniging Zot van Teralfene heeft zopas een cheque van 500 euro aan de twee basisscholen van het dorp overhandigd.

“Het geld zamelden we in tijdens onze eindejaarsdrink”, meldt Andy Rossignol, voorzitter van Zot van Teralfene. “We kozen ervoor om het geld over te maken aan onze scholen zodat ieder kind er wat aan heeft. Zowel de basisschool Sint-Jan als basisschool De Regenboog krijgen dus 500 euro. We houden nog eens 500 euro over om cadeautjes te kopen voor onze jaarlijkse junior-sjakosjenworp. Die cadeautjes stoppen we in de sjakosjen waardoor het voor de kinderen ieder jaar een top-activiteit wordt.”

De sjakosjenworp heeft ook dit jaar plaats tijdens de jaarlijkse kermis in Teralfene op 31 augustus.