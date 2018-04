Baron Jeroom Van de Velde overleden 23 april 2018

04u36 0 Affligem Baron Jeroom Van de Velde (87) is zaterdagnacht overleden in zijn slaap. Van de Velde was 14 jaar lang eerste voorzitter van het Rekenhof. In 1995 werd hij in de adelstand verheven.

Jeroom Van de Velde werd geboren en getogen in Meldert. Na zijn humaniora in het Sint-Martinuscollege in Aalst kon hij aan de slag als adjunct-auditeur bij het Rekenhof waar hij een blitzcarrière maakte. In 1969 werd hij benoemd tot raadsheer in het Rekenhof, de jongste ooit op dat moment. Uiteindelijk werd hij in 1984 voorzitter van het Rekenhof en nog eens twee jaar later eerste voorzitter. In de tussentijd kreeg hij van de koning ook nog eens de titel van baron opgespeld





Geëngageerd

Naast zijn professionele carrière bij de Belgische staat, was Jeroom Van de Velde ook een geëngageerd man in eigen dorp. Hij trouwde met de dochter van hoofdonderwijzer Achiel Nevens en verhuisde naar de Fooststraat in Essene. Daar was hij eind jaren 50 een van de oprichters van voetbalclub Emi Essene. Daarnaast was Van de Velde ook zeer actief in de lokale politiek, als voorzitter van de plaatselijke CVP en later CD&V. En hij was ook de bezieler van allereerste ouderraad van de gemeentelijke jongensschool.





"Jeroom was een eenvoudig en tegelijk een zeer pragmatisch en zeer intelligent man", weet Jan Wambacq, zijn schoonzoon. "Zijn adellijke titel is hem nooit naar het hoofd gestegen. Hij had zelfs een sterke Vlaamsgezinde reflex die hij, als het nodig was, ook liet gelden in die Belgische instellingen. De laatste jaren was hij het gelukkigst als hij in alle rust in de tuin kon werken, tussen de ganzen en de geitjes."





Uitvaart 27 april

De uitvaartplechtigheid van Jeroom Van de Velde vindt vrijdag om 10 uur plaats in de kerk Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking van Essene.





(WDS)