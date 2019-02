Asbestdeeltjes verspreid tijdens brand: caféparking blijft voorlopig gedeeltelijk afgesloten Bewoonster mocht ‘s nachts naar huis en verblijft met dochtertje in noodwoning Tom Vierendeels

21 februari 2019

19u07 0 Affligem Na een hevige dakbrand van woensdagavond in de Daalstraat blijken een parking en een kleine weide vervuild te zijn met asbest. De twee locaties zijn voorlopig afgezet met politielint en hekken, waarna de bovenlaag afgeschraapt zal worden. De bewoners zelf kunnen terecht in een noodwoning.

Een gedeelte van de parking naast café Schettenberg blijft momenteel afgesloten nadat er bij de hevige brand van woensdagavond asbestdeeltjes zijn neergekomen. Die zijn afkomstig van de asbestleien die op het dak van de getroffen woning lagen. “Op vraag van brandweer en politie kwamen gemeentearbeiders woensdagavond en donderdagochtend naar de Daalstraat met een kleine veegmachine”, verduidelijkt burgemeester Walter De Donder (CD&V), die woensdagavond ook ter plaatse kwam. “Met de machine konden de kleine brokstukken die op de straat en het voetpad terechtkwamen worden opgezogen. Dat gebeurde ook op een verharde parking in de buurt. Daarnaast werden straat en voetpad ook afgespoten met water.”

Grasmat afgraven

Naast de parking blijft ook een weide naast de woning die aan het getroffen huurhuis hangt afgesloten. “Op de parking liggen kiezelsteentjes en die bovenlaag zal dus verwijderd moeten worden”, gaat De Donder verder. “Onder die laag steentjes ligt asfalt, dus voorts stelt zich geen probleem. Bij de kleine weide zal wel de grasmat afgegraven moeten worden. Voor die naastgelegen woning is er verder geen probleem. Vrijdagochtend krijg ik een verslag van onze milieuambtenaar waarin staat wat er exact moet gebeuren. Die werken zullen vermoedelijk via de verzekeraar van de woningeigenaar verlopen.”

De woning waar woensdagavond rond 19.30 uur brand uitbrak ten gevolge van een uit de hand gelopen schouwbrand is wel minstens tijdelijk onbewoonbaar. Het dak en de zolderverdieping brandden volledig uit, terwijl er in de rest van de woning veel water- en rookschade is. “De bewoonster werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis, maar mocht ‘s avonds laat het ziekenhuis verlaten”, vertelt De Donder. “Haar dochtertje werd opgevangen bij haar ouders, waar ze zelf ook de nacht doorbracht. Vanaf nu verblijft ze in onze noodwoning in de straat, voorlopig voor een periode van drie maanden. Die duur kan wel verlengd worden, maar dat hangt af hoe de werken aan de woonst verlopen.”

Intussen wordt her en der op sociale media al hulp en goederen aangeboden aan de getroffen bewoonster en haar kindje.

Brandoefening

Opmerkelijk was dat de Denderleeuwse brandweer woensdagnacht nog voor de oproep al uitrukte richting de brand. “Zij waren enkele honderden meters verder, ter hoogte van de Dender, aan het oefenen”, verklaart kapitein Jeroen Eeckelaers van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Dat was in dit geval dus een meevaller, want het vuur was dan al uitslaand. Wij kwamen nadien ter plaatse. Samen met de collega’s van Zuid Oost-Vlaanderen konden we een overslag naar de naastgelegen woning vermijden.”