Ambrosine De Pauw viert 107de verjaardag met champagne

Affligem Op 31 augustus 1911 zag Ambrosine De Pauw het levenslicht, 107 jaar later trakteerde haar familie haar op een heus champagneontbijt. Het geheim van de oudste inwoner van Affligem? "Elke dag een 'glazeke' wijn."

Elke dag zit ze op dezelfde plek: in een zetel naast de keuken. "Hier kan ik nog naar buiten kijken", zegt Ambrosine. Een verpleegkundige komt haar dagelijks verzorgen. "Ik ben altijd van ziektes gespaard gebleven, maar mijn lichaam is versleten", zegt de kranige dame.





Ambrosine De Pauw werd in Essene geboren als oudste dochter in het landbouwersgezin van Maria Verbeken en Louis de Pauw. Ze trouwde in 1934 met hopboer Louis De Smedt, maar amper tien jaar later werd ze al weduwe. Ze verhuisde terug naar haar ouderlijk huis aan de Brusselbaan in Affligem, waar ze ook vandaag nog woont. Ze weigert pertinent om het huis te verlaten.





Zoon Vic bewierookt de veerkracht van zijn moeder. "Twee jaar geleden lag ze twee dagen in het ziekenhuis na een val in de keuken. Toen heeft ze gezegd dat ze nooit meer uit huis wegging.Zelfs de hitte van afgelopen zomer deed haar niks." Ambrosine komt uit een sterke stam. Haar moeder Maria werd 93 jaar, tante Leonarda overschreed ook de kaap van 90 jaar. "Wat is mijn geheim? Elke dag een 'glazeke' wijn", lacht Ambrosine. "Ik heb altijd hard gewerkt op de boerderij en als kragenmaker van kostuums in Brussel. Het is zo lang geleden, maar de mooie herinneringen blijven."





Momenteel is Elisabeth De Proost uit Anderlecht, met een leeftijd van 110 jaar, de oudste Belg. (MEN)