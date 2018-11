Agressieve wespensoort voelt zich ook in Essene thuis... tot de brandweer langskwam Aziatische hoornaar is een gevaar voor onze eigen bijen Tom Vierendeels

21 november 2018

17u56 4 Affligem Goed nieuws: de brandweer en onderzoekers van de Universiteit Gent hebben in Essene een groot nest van de Aziatische hoornaar verdelgd. Maar dat is ook slecht nieuws, want het geeft nog maar eens aan dat de exotische wespensoort zich hier thuis voelt. En dat zullen onze bijen helaas geweten hebben.

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die pas sinds 2017 in onze contreien vertoeft. En daar moeten we niet blij om zijn, want de insecten kunnen bijenkasten binnendringen en volledig leegroven. In Essene hadden de invasieve beestjes een nest gemaakt in een hoge populier in een tuin, waar ze ook door de bewoonster ontdekt werden. “Zij dacht eerst nog dat het een ballon of vogelnest was”, zegt doctoraatsstudent Karel Schoonvaere. “Maar dankzij berichten in de media kon ze dan toch de link leggen met de Aziatische hoornaar.”

Schoonvaere maakt deel uit van het onderzoeksplatform Honeybee Valley, gevormd door een groep wetenschappers die verbonden zijn aan de Universiteit Gent. “Op 11 november meldde de bewoonster het bestaan van het nest via waarnemingen.be”, klinkt het. “Vorige week vrijdag hebben we het kunnen verdelgen met hulp van de brandweer. Dinsdag konden we het nest dan ook effectief uit de boom halen.”

De brandweer verdelgt nesten van de Aziatische hoornaar zelden op eigen houtje. “Wij verlenen bijstand, zodat we het nest ook kunnen registreren”, legt Schoonvaere uit. “Je hebt ook specifieke kennis en materiaal nodig voor je hier aan kan beginnen. We bundelen alle ervaringen en onderzoeksresultaten zodat we ook onder meer de brandweer kunnen opleiden.”

250 koninginnen

Eén van de problemen met de Aziatische hoornaar is dat koninginnen soms tot wel zestig kilometer ver vliegen. “En gemiddeld telt een nest 250 koninginnen”, klinkt het. “Een tiende daarvan bouwt binnen het jaar een nieuw nest. In Essene ging het niet om een uitzonderlijk groot exemplaar, maar wel één van de grotere. Maar persoonlijk heb ik nog nooit zoveel koninginnen gezien als hier. De verdelging was dus wel een succes.”

Omdat de Aziatische hoornaar voornamelijk voor onze inheemse bijen een enorme bedreiging vormt, probeert Honeybee Valley de verspreiding van de soort tegen te gaan. De Vlaamse overheid subsidieert zo het project Vespawatch, waarbij Honeybee Valley en het Instituut voor Natuur en Bos de wesp in kaart brengen. Voorts wordt ook een specifieke aanpak uitgewerkt. Verschillende nesten werden al verdelgd, maar op basis van het onderzoek wordt vermoed dat er in onze regio nog altijd nesten zijn in Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw en Gooik.

Wie de Aziatische hoornaar opmerkt of een nest aantreft, neemt best contact op met Honeybee Valley. Je kan ook melding maken via waarnemingen.be.