Afscheid van dom Wilfried: Abdij Affligem telt nu maar 6 monniken meer Bekende pater overleed na val in badkamer Wim De Smet

09 januari 2019

16u55 11 Affligem De monniken van de Abdij Affligem hebben vanmiddag, in een volle kerk, afscheid genomen van dom Wilfried Verleyen (87). De bekende pater overleed op nieuwjaarsdag na een fatale val in de badkamer. In de abdij wonen nu nog slechts 6 monniken. Tijdens de hoogdagen, kort na de Tweede Wereldoorlog, verbleven in de abdij 63 monniken.

Dom Wilfried Verleyen zal herinnerd worden als een monnik die een eenvoudig en teruggetrokken bestaan leidde. Hij werd geboren in Sint-Pieters-Leeuw als Herman Verleyen en liep school in het Onze-Lieve-Vrouw-college in Halle. In 1949 trad hij toe tot de Affligemse abdijgemeenschap en verwierf al snel bekendheid als vermaard historicus. “Wilfried heeft het standaardwerk ‘Negen eeuwen Affligem’ geschreven”, weet abdijgids Ben Vermoesen. “Daarnaast schreef hij ook 260 artikels voor verschillende tijdschriften. Dom Wilfried was een gereserveerd man. Alleen als je over geschiedenis begon te praten, kon hij niet zwijgen. Hij was ook een beetje conservatief. Zo was hij een fervent voorstander van de grote liturgische vieringen uit de jaren ’50 van vorige eeuw. Hij had ook heel veel vrienden.”

Na de dood van Wilfried Verleyen telt de Affligemse abdij nog 9 monniken, waarvan er 3 in een rust- en verzorgingstehuis verblijven. De oudste abdijbewoner is voormalig abt Jan Goetghebeur die eind deze maand 94 jaar wordt. Hij wordt op de voet gevolgd door dom Idesbald Verkest die in februari eveneens 94 wordt. “We zijn nog met 6 monniken en dat is niet veel om alle taken te verdelen”, zegt dom Lukas Pynaert (81), de prior-administrator van de abdij. “We hebben momenteel twee gasten in dienst en er zijn ook heel wat vrijwilligers die ons een handje komen toesteken. Gelukkig maar. Enkele jongere collega’s hebben de voorbije jaren onze abdij verlaten of zijn uitgetreden. De moderne tijden maken het ons niet gemakkelijk.”

Aan een sluiting van de abdij denken de 6 overgebleven monniken nog niet. “Wij wachten op betere tijden en die komen eraan, dat weet ik zeker”, vervolgt dom Lukas. “Toen ik intrad, woonden hier 44 paters. Er waren toen heel veel roepingen. Vandaag is alles anders geworden. Toch ben ik blij dat ik het zo lang heb volgehouden en dat ik me gehouden heb aan de geloften die ik destijds heb gedaan.”

“Wij geven ons niet gewonnen”, zegt dom Lukas. “In onze rijke geschiedenis heeft de abdij nog moeilijke momenten gekend. Tijdens de Franse revolutie bijvoorbeeld werden alle paters zelfs uit de abdij verjaagd. En toch werd het abdijleven nadien heropgestart. Goede periodes en tijden van verval hebben elkaar altijd afgewisseld. Wij doen voort zolang we kunnen. We geven niet op.”

